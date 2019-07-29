Экономика

Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%News.ru 03:59

Стоимость ценных бумаг компании «Яндекс» снизилась на 3,8% во время торгов на МосБирже. Цена одной акции составила 2423 рубля на 10:15 по московскому времени 29 июля текущего года.
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В Госдуму внесли законопроект об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах

Telesputnik.ru03:36

Хороший момент для покупки «Яндекса»

Finam.Ru07:30

Законопроект о доле иностранного участия в российском IT ударил по акциям «Яндекса»

Daily Storm05:17

Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%

News.ru03:59

Крестовый поход против хайтека. Кто и зачем охотится на «Яндекс»

Новая газета14:15

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%

ТАСС03:34

В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в «Яндексе» и Mail.ru Group

3DNewsвчера в 16:50
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:55, Вашингтон
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Футбол

Роналду выразил сожаление в связи с уходом из «Реала»

Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Инну Чурикову скоро выпишут из больницы

Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов рассказал, что его жена пошла на поправку и скоро выпишется из больницы, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:16
Происшествия

ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить инцидент в Ростове

Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку происшествия после матча чемпионата России с ФК «Ростов».
Обновлено в 13:50
Общество

Марихуану разрешили в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Хоккей

Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»

Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Кино

Ремейк «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» снимет создатель «Аквамена»

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Футбол

Футболисты «Рубина» обыграли «Ахмат» в чемпионате России

Обновлено в 16:33
Политика

В США Зеленского сравнили с Порошенко

Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сравнил политику бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Кино

Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»

Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Футбол

В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Здоровье

Старейшая больница столицы получит новые площади

Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Полиция Калифорнии прояснила судьбу стрелявшего на фестивале еды

Подозреваемый в стрельбе на фестивале в Калифорнии был убит. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Игры

The Good Life отложили до 2020 года

Обновлено в 16:09
Политика

В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Агент Галустяна опроверг информацию о разводе юмориста

Агент известного российского шоумена и юмориста Михаила Галустяна заявил, что сведения, которые появились ранее в СМИ относительно развода бывшего резидента шоу Comedy Club, являются недостоверными.
Обновлено в 14:20
Кино

«Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера. Об этом информирует журнал Variety.
Обновлено в 14:58
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