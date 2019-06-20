Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после похвалы ПутинаСекрет фирмы вчера в 11:41

Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума вскоре после заявлений президента России Владимира Путина об успехах компании во время «Прямой линии». Ценные бумаги «Яндекса» выросли на 2,49%, до 2531 рубля за акцию. Предыдущий максимум зафиксировали в марте 2018 года (2519 рублей).
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Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума после вопроса на прямой линии с Путиным

Snob.ruвчера в 08:55

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум после слов Путина об интернете и компании

ПРАЙМвчера в 10:57

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

Rambler News Serviceвчера в 09:34

Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума на фоне заявлений Путина

ТАССвчера в 09:13

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после прямой линии с Владимиром Путиным

Говорит Москвавчера в 11:10

Акции «Яндекса» установили новый исторический максимум

Коммерсантъвчера в 08:50

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после оценки Путина

РБКвчера в 09:40
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
Политика

В Грузии оппозиция начала штурм парламента

Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Гаджеты

Chuwi предлагает восьмидюймовый ноутбук-трансформер MiniBook

Обновлено в 00:10
Происшествия

Суд смягчил меру пресечения министру экономики Дагестана

Кировский суд Махачкалы постановил смягчить министру меру пресечения.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Общество

Жара до +36 и дожди ожидаются в Ростове на выходных

В Ростове-на-Дону на выходных могут пройти дожди, а температура воздуха поднимется до 36 градусов, рассказали в Гидрометцентре.
Обновлено в 01:23
Экономика

Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города

Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 02:09
Политика

Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии

Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Обновлено вчера в 17:39
Экономика

«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Помимо складов на территории разместится фабрика по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий.
Обновлено в 01:57
Политика

Путин рассказал о склонностях Кудрина

В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

ФРС в среду оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%; восемь из 17 управляющих дали понять, что до конца ставка может быть снижена на 0,25 процентного пункта, семеро ожидают ее снижения дважды – на 0,5 п. п.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Обновлено в 02:23
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Транспорт

В РФ введут новый штраф для водителей

Как сообщает Парламентская газета, 20 июня 2019 г. предложение Правительства рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Обновлено вчера в 03:13
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Интернет

Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр

Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

Обновлено в 02:38
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