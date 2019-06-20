Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после похвалы ПутинаСекрет фирмы вчера в 11:41
Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума вскоре после заявлений президента России Владимира Путина об успехах компании во время «Прямой линии». Ценные бумаги «Яндекса» выросли на 2,49%, до 2531 рубля за акцию. Предыдущий максимум зафиксировали в марте 2018 года (2519 рублей).
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Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
Rambler News Serviceвчера в 09:34
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после прямой линии с Владимиром Путиным
Говорит Москвавчера в 11:10
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
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Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
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Суд смягчил меру пресечения министру экономики Дагестана
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В Ростове-на-Дону на выходных могут пройти дожди, а температура воздуха поднимется до 36 градусов, рассказали в Гидрометцентре.
Обновлено в 01:23
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Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города
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Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Помимо складов на территории разместится фабрика по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий.
Обновлено в 01:57
Политика
Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
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Финансы
Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам
ФРС в среду оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%; восемь из 17 управляющих дали понять, что до конца ставка может быть снижена на 0,25 процентного пункта, семеро ожидают ее снижения дважды – на 0,5 п. п.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
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Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Транспорт
В РФ введут новый штраф для водителей
Как сообщает Парламентская газета, 20 июня 2019 г. предложение Правительства рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
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Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
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Интернет
Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр
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Обновлено в 02:07
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
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