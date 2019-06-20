Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях ПутинаRambler News Service вчера в 09:34
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
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Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после прямой линии с Владимиром Путиным
Говорит Москвавчера в 11:10
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
Rambler News Serviceвчера в 09:34
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
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Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.
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Политика
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Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
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Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
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Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
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В США загорелся нефтеперерабатывающий завод
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Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
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Обновлено вчера в 19:20
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ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
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СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
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Кремль заявил о взаимном с Киевом понимании по обмену заключенными
У Москвы и Киева есть понимание необходимости подвижек в вопросе обмена заключенными, этот разговор идет, но потребует времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Барселона» пытается вернуть Неймара
Руководство каталонской "Барселоны" пытается вернуть Неймара, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
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