Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроектаКрасная весна 26 июля в 19:05
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Общество
Товары с AliExpress появятся в российских магазинах
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму
Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09
Политика
США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения
Лавров, комментируя итоги переговоров, признал наличие существенных различий в позициях США и РФ по ряду вопросов, но выразил уверенность, что Вашингтон заинтересован в политическом урегулировании многих ситуаций, в том числе в Иране.
Обновлено в 09:57
Общество
«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст
«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Авто
Компания Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
Стала известна стоимость новой версии флагманского кроссовера Geely Atlas.
Обновлено в 07:32
Политика
Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
Обновлено в 10:04
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии
Легкомоторный самолет упал в понедельник, 29 июля, на автостраду А-26 около города Алессандрии в Италии, в результате этого погиб пилот.
Обновлено в 06:53
Общество
Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях
В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Общество
Бельгия продлила срок работы двух атомных реакторов в нарушение требований ЕС
Решение властей Бельгии продлить срок эксплуатации атомных реакторов Doel 1 и Doel 2 было принято с нарушением требования о проведении предварительной оценки воздействия на окружающую среду, следует из постановления суда ЕС в Люксембурге.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Военные США и Италии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США и Италии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Обновлено в 09:22
Экономика
Уровень бедности в России вырос в начале года
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:45
Политика
Посол Украины раскрыл объёмы военной помощи из США
Обновлено в 05:33
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Челябинске охранник детского сада ранил мужчину бензопилой
В Челябинске сторож детского сада ранил мужчину бензопилой. Об этом сообщает местное издание 74.UA со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Обновлено в 05:19
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30