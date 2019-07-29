Экономика

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроектаКрасная весна 26 июля в 19:05

Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
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Акции «Яндекса» падают на фоне законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

BFM.ru08:48

Акции «Яндекса» и Mail.ru подешевели на новостях об ограничении иностранного владения сайтами

Дождь26 июля в 16:27

Акции «Яндекса» упали на 3% на фоне законопроекта о значимых сайтах

РБК04:12

Акции «Яндекса» подешевели на 3,8%

News.ru03:59

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%

ТАСС03:34

Акции «Яндекса» дешевели в начале торгов на 4,6%

Интерфакс03:31

Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Ведомости04:39
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Общество

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Обновлено вчера в 18:05
Политика

Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму

Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09
Политика

США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения

Лавров, комментируя итоги переговоров, признал наличие существенных различий в позициях США и РФ по ряду вопросов, но выразил уверенность, что Вашингтон заинтересован в политическом урегулировании многих ситуаций, в том числе в Иране.
Обновлено в 09:57
Общество

«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст

«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия

В Екатеринбурге второклассники открыли стрельбу в магазине игрушек

Обновлено в 09:43
Политика

Помпео прокомментировал акции протеста в России

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Здоровье

Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Авто

Компания Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro

Стала известна стоимость новой версии флагманского кроссовера Geely Atlas.
Обновлено в 07:32
Политика

Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
Обновлено в 10:04
Политика

Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии

Легкомоторный самолет упал в понедельник, 29 июля, на автостраду А-26 около города Алессандрии в Италии, в результате этого погиб пилот.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Общество

Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях

В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Общество

Бельгия продлила срок работы двух атомных реакторов в нарушение требований ЕС

Решение властей Бельгии продлить срок эксплуатации атомных реакторов Doel 1 и Doel 2 было принято с нарушением требования о проведении предварительной оценки воздействия на окружающую среду, следует из постановления суда ЕС в Люксембурге.
Обновлено в 07:10
Общество

Губернатор Красноярской области назвал тушение пожаров бессмысленным

Обновлено в 08:24
Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Военные США и Италии проведут наблюдательный полет над Россией

Военные США и Италии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Обновлено в 09:22
Экономика

Уровень бедности в России вырос в начале года

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:45
Политика

Посол Украины раскрыл объёмы военной помощи из США

Обновлено в 05:33
Общество

В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до 11

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Кино

Компания Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Челябинске охранник детского сада ранил мужчину бензопилой

В Челябинске сторож детского сада ранил мужчину бензопилой. Об этом сообщает местное издание 74.UA со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Обновлено в 05:19
Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Главное