Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендахКоммерсантъ 12:13

Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года. Причиной этому стала новость о новой стратегии развития банка на 2019-2022, где заложены дивидендные выплаты 50% чистой прибыли. На 18:49 стоимость акций выросла на 10,13% до 3,875 коп.

Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах

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