Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.
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Акции ВТБ подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях

Акции ВТБ вечером в четверг подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях - банк заложил в стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО, о чем говорится в презентации банка ко дню аналитика.
Интерфаксвчера в 11:24

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Потенциал роста акций ВТБ на дивидендном факторе еще не исчерпан, считают эксперты

ПРАЙМ03:04

ВТБ планирует выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО

Finam.Ru02:55

Bloomberg: ВТБ планирует выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО

ТАССвчера в 12:19

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомостивчера в 13:01

Акции ВТБ выросли на 10% за день

РБКвчера в 13:38

Котировки ВТБ получили дивиденды

Коммерсантъвчера в 14:05

Акции ВТБ подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях

Интерфаксвчера в 11:24
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Политика

Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании в своем Facebook.
Обновлено в 06:30
Общество

Директор школы передумала увольняться из-за БДСМ-вечеринки выпускников

Обновлено в 06:58
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Политика

Раскрыт подход Кремля к саммиту в нормандском формате

Саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения политической команды на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Театры

Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин

Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Общество

В конце мая в Москву придет жара

В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Общество

Патриарх Кирилл рассказал, какие способности заложены в народе России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу открыл праздничный концерт на Красной площади в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры, отметив в своем обращении к собравшимся, что письменность, культура и духовность "во многом сформировали облик всего нашего народа".
Обновлено в 08:17
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Бывший заместитель главного следователя Москвы Никандров вышел по УДО

Обновлено в 07:33
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве

Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Музыка

Фестиваль Alfa Future People назвал лайнап транс-сцены

В феврале Alfa Future People объявил имена первых артистов из лайнапа, а в апреле анонсировал вторую волну участников, куда вошли Ферри Корстен и Don Diablo, британец Aphrodite, а также американец Carnage.
Обновлено в 07:25
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