Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38

Акции ВТБ вечером в четверг подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях - банк заложил в стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО, о чем говорится в презентации банка ко дню аналитика.

с чего всё началось

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.

Акции ВТБ выросли на 10% за день

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