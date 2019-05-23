Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК 13:38
Рост произошел на фоне презентации стратегии развития ВТБ на 2019–2022 годы. В документе (есть у РБК), в частности, говорится, что банк заложил в стратегию возвращение к практике выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО уже в 2019 году.
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Обновлено вчера в 16:59
ЖКХ
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