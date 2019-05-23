Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.
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Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Общество
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий, хотя обстановка в Донбассе остается напряженной.
Обновлено в 06:30
Общество
В Московский зоопарк из Германии привезли редкого гривистого волка
В сообщении говорится, что увидеть пару гривистых волков можно на старой территории.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Обновлено в 06:07
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Авто
Ferrari Hybrid Supercar замечен в плотном камуфляже
В преддверии презентации большинство автопроизводителей снимают часть камуфляжа со своих прототипов.
Обновлено в 06:54
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Экономика
Россияне стали острее чувствовать кризис
Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Надежда Савченко извинилась перед новым главой Генштаба Украины
Народный депутат Надежда Савченко принесла извинения новому главе Генштаба Украины Руслану Хомчаку 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии
Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Политика
Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29