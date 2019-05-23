Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.
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Акции ВТБ выросли на 10% за день

РБКвчера в 13:38

ВТБ планирует выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО

Finam.Ru02:55

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомостивчера в 13:01

Потенциал роста акций ВТБ на дивидендном факторе еще не исчерпан, считают эксперты

ПРАЙМ03:04

Bloomberg: ВТБ планирует выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО

ТАССвчера в 12:19

Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах

Коммерсантъвчера в 12:13

Акции ВТБ подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях

Интерфаксвчера в 11:24
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Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Общество

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий

Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий, хотя обстановка в Донбассе остается напряженной.
Обновлено в 06:30
Общество

В Московский зоопарк из Германии привезли редкого гривистого волка

В сообщении говорится, что увидеть пару гривистых волков можно на старой территории.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Обновлено в 06:07
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Авто

Ferrari Hybrid Supercar замечен в плотном камуфляже

В преддверии презентации большинство автопроизводителей снимают часть камуфляжа со своих прототипов.
Обновлено в 06:54
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус появилась еще одна дочка

Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Экономика

Россияне стали острее чувствовать кризис

Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Надежда Савченко извинилась перед новым главой Генштаба Украины

Народный депутат Надежда Савченко принесла извинения новому главе Генштаба Украины Руслану Хомчаку 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

В Кремле определили дату Прямой линии

Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Политика

Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
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