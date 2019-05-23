Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Шоу-бизнес Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.

Экономика Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.

Хоккей Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.

Общество Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Армия и оружие Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что не ожидает от России агрессивных действий, хотя обстановка в Донбассе остается напряженной.

Общество В Московский зоопарк из Германии привезли редкого гривистого волка В сообщении говорится, что увидеть пару гривистых волков можно на старой территории.

Происшествия Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.

Общество Платья подешевели в преддверии выпускных Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).

Политика Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.

Экономика В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Происшествия После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват» Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.

Политика Зеленский отменил указ Порошенко Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.

Авто Ferrari Hybrid Supercar замечен в плотном камуфляже В преддверии презентации большинство автопроизводителей снимают часть камуфляжа со своих прототипов.

Кино Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

Шоу-бизнес У Кристины Асмус появилась еще одна дочка Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.

Политика Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.

Экономика Россияне стали острее чувствовать кризис Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK.

Армия и оружие Надежда Савченко извинилась перед новым главой Генштаба Украины Народный депутат Надежда Савченко принесла извинения новому главе Генштаба Украины Руслану Хомчаку 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Политика В Кремле определили дату Прямой линии Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.