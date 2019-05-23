Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК 13:38

Рост произошел на фоне презентации стратегии развития ВТБ на 2019–2022 годы. В документе (есть у РБК), в частности, говорится, что банк заложил в стратегию возвращение к практике выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО уже в 2019 году.
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Котировки ВТБ получили дивиденды

Коммерсантъ14:05

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомости13:01

Акции ВТБ выросли на 10% за день

РБК13:38

Рынок акций в четверг просел во главе с «Мечелом» вслед за миром, «выстрелили» на 10% акции ВТБ на дивидендных новостях

Финмаркет12:40

Bloomberg: ВТБ может увеличить дивиденды в рамках стратегии банка на 2019-2022 годы

ТАСС12:19

Бумаги ВТБ взлетели более чем на 10%, обновив максимум с ноября на новостях о дивидендах

ПРАЙМ11:56

Акции ВТБ подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях

Интерфакс11:24
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
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Происшествия

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В личных вещах сестры были обнаружены $100 тыс. и около 850 тыс. рублей, которые предназначались для приобретения недвижимости на территории Украины.
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«Роскосмос» планирует провести первый пилотируемый полет к Луне в 2030 году.
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
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Орешкин призвал стимулировать качественную трудовую миграцию

Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
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Армия и оружие

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Земле угрожают тауриды

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Должность управляющего директора была создана специально под него: теперь Худавердян — единственный прямой подчиненный гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа и начальник руководителей всех подразделений группы компаний.
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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

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Воробьёв прокомментировал победу над сборной США в четвертьфинале ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Обновлено в 06:28
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