Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Потенциал роста акций ВТБ на дивидендном факторе еще не исчерпан, считают эксперты

ПРАЙМ03:04

ВТБ планирует выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО

Finam.Ru02:55

Bloomberg: ВТБ может увеличить дивиденды в рамках стратегии банка на 2019-2022 годы

ТАССвчера в 12:19

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомостивчера в 13:01

Акции ВТБ выросли на 10% за день

РБКвчера в 13:38

Котировки ВТБ получили дивиденды

Коммерсантъвчера в 14:05

Акции ВТБ подскочили к уровням начала апреля на дивидендных новостях

Интерфаксвчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

Во Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного

Обновлено в 03:07
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Технологии

На тестовых серверах Overwatch появилась система повторов матчей

Компания Blizzard на официальном сайте Overwatch объявила, что на тестовых серверах онлайнового шутера наконец появилась система повторов матчей.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса

Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Кино

На Каннском фестивале показали фильм «Однажды в Трубчевске»

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Обновлено в 02:23
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Эксперты шведского института коррозии провели мировое исследование, в результате которого были выявлены самые гниющие и самые устойчивые к ржавчине машины.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В США казнили серийного убийцу женщин

Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Политика

Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Финансы

Вчерашнее ралли в бумагах ВТБ вряд ли продолжится сегодня

Представленная стратегия ВТБ и финансовые цели выглядят амбициозно, но вопрос в том, как они будут выполняться в будущем.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Обновлено в 01:49
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Технологии

MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код

Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49
Хоккей

Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной России

"Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

В российской армии появилось новое звание

Обновлено в 03:12
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное