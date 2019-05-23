Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.

Акции ВТБ выросли на 10% за день

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