Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб.
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Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Технологии
На тестовых серверах Overwatch появилась система повторов матчей
Компания Blizzard на официальном сайте Overwatch объявила, что на тестовых серверах онлайнового шутера наконец появилась система повторов матчей.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса
Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Кино
На Каннском фестивале показали фильм «Однажды в Трубчевске»
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Эксперты шведского института коррозии провели мировое исследование, в результате которого были выявлены самые гниющие и самые устойчивые к ржавчине машины.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Финансы
Вчерашнее ралли в бумагах ВТБ вряд ли продолжится сегодня
Представленная стратегия ВТБ и финансовые цели выглядят амбициозно, но вопрос в том, как они будут выполняться в будущем.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
На газопроводе в Пермском крае произошел пожар
Обновлено в 01:49
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Технологии
MasterCard запустит сервис снятия наличных через QR-код
Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду Сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который придётся просканировать с экрана банкомата, а потом подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон – это могут быть отпечаток пальца или система распознавания лица.
Обновлено в 02:49
Хоккей
Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной России
"Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире
В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В российской армии появилось новое звание
Обновлено в 03:12
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40