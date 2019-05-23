Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за деньРБК вчера в 13:38
Рост произошел на фоне презентации стратегии развития ВТБ на 2019–2022 годы. В документе (есть у РБК), в частности, говорится, что банк заложил в стратегию возвращение к практике выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО уже в 2019 году.
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Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено 22 мая в 08:17
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
В Иркутске мотоциклист погиб при столкновении с поездом
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
ВСУ стали меньше стрелять в Донбассе после инаугурации Зеленского
С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая на линии соприкосновения в Донбассе уменьшилось число обстрелов и провокаций, а также почти не используются тяжелые вооружения.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Перми проверят гимназию из-за завышенных баллов для девочек
Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили баллы выше, чем проходной балл для девочек.В беседе с 59.ru, директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что в их учреждении «гендерный принцип обучения».
Обновлено 22 мая в 13:20
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Здоровье
Жительница Камчатки отсудила более 2,5 млн рублей за врачебную ошибку
Заплатив за обследование и оперативное вмешательство более 1 млн 100 тыс. рублей, женщина надеялась на высококвалифицированную медицинскую помощь московских хирургов, положительный результат и скорейшее выздоровление.
Обновлено вчера в 17:46
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Музыка
Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» состоится 24 мая
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Обновлено вчера в 22:40
Политика
США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран
Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы
Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп
Обновлено вчера в 06:13
Армия и оружие
Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 20:53
Хоккей
Воробьев: «Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал»
Да, если сидеть на диване и смотреть телесериал «Богатые тоже плачут», - сказал Воробьев.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Гаджеты
Microsoft удалила продукцию Huawei с сайта своего облачного сервиса
Американская корпорация Місrоsоfт удалила с сайта своего облачного сервиса Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса
Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено вчера в 16:13
Авто
Шведские ученые выявили самые гниющие и не гниющие авто в мире
Эксперты Шведского института провели исследование, чтобы выяснить, какие автомобили больше всего устойчивы к коррозии, а какие, наоборот, гниют практически сразу.
Обновлено вчера в 22:22