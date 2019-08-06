Экономика
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%Коммерсантъ 03:31
Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.
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Музыка
На концерте Rammstein в Риге произошел пожар
Обновлено в 18:43
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Технологии
Структура ФСБ сможет инициировать блокировки сайтов
«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного софта, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов», - говорит директор КЦ Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:01
Теннис
Первая ракетка мира проиграла во втором круге турнира в Торонто
В следующем круге Кенин сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и украинкой Даяной Ястремской WTA.
Обновлено в 18:15
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Гаджеты
Смартфоны Samsung оказались быстрее устройств Huawei и Apple
Например, в Норвегии смартфоны Samsung способны развить скорость скачивания до 12 Мбит / с. Huawei не стал лидером ни в одном из перечисленных регионов. iPhone оказался первым в ОАЭ и Тайване – 14,7 и 8,8 Мбит / с.
Обновлено в 16:08
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Гаджеты
Samsung объявила цены на Galaxy Note10 и Note10+
Базовая версия смартфона Galaxy Note 10 обойдется вам в $949, а Note10+ потребует уже от вас $1099.
Обновлено 04 августа в 03:25
Экономика
Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов
Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
Обновлено вчера в 04:46
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Происшествия
Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске
По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Экономика
Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России
Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.
Обновлено в 13:06
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено в 13:15
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Недвижимость
Банк «Зенит» начал выдавать субсидированную ипотеку для военнослужащих
Банк "Зенит" запустил ипотечную программу с госсубсидией для военнослужащих, в рамках которой семьи военнослужащих, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, могут получить кредит на покупку новостройки или готовой квартиры у юридического лица по фиксированной ставке на весь срок кредита — 6% годовых.
Обновлено в 11:15