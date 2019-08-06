Экономика

Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%Коммерсантъ 03:31

Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.
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Акции «Уралкалия» на Мосбирже взлетели в цене на 19% на фоне требования о выкупе

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На концерте Rammstein в Риге произошел пожар

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Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17

С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
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На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек

На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
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Технологии

Структура ФСБ сможет инициировать блокировки сайтов

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного софта, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов», - говорит директор КЦ Андрей Воробьев.
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Первая ракетка мира проиграла во втором круге турнира в Торонто

В следующем круге Кенин сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и украинкой Даяной Ястремской WTA.
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Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено вчера в 15:11
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Например, в Норвегии смартфоны Samsung способны развить скорость скачивания до 12 Мбит / с. Huawei не стал лидером ни в одном из перечисленных регионов. iPhone оказался первым в ОАЭ и Тайване – 14,7 и 8,8 Мбит / с.
Обновлено в 16:08
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

Обновлено в 19:54
Гаджеты

Samsung объявила цены на Galaxy Note10 и Note10+

Базовая версия смартфона Galaxy Note 10 обойдется вам в $949, а Note10+ потребует уже от вас $1099.
Обновлено 04 августа в 03:25
Экономика

Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов

Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
Обновлено вчера в 04:46
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 14:02
Происшествия

Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске

По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боевую готовность под Мариуполем

Обновлено в 16:34
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
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Политика

Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ

Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Экономика

Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России

Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.
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Общество

Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
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Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика

МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече

"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
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Футбол

ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»

Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
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Общество

В России создадут недорогой аналог шведской бронестали

"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
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Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Недвижимость

Банк «Зенит» начал выдавать субсидированную ипотеку для военнослужащих

Банк "Зенит" запустил ипотечную программу с госсубсидией для военнослужащих, в рамках которой семьи военнослужащих, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, могут получить кредит на покупку новостройки или готовой квартиры у юридического лица по фиксированной ставке на весь срок кредита — 6% годовых.
Обновлено в 11:15
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