Экономика
Акции «Уралкалия» выросли на 17%РБК 06:38
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Инженеры продемонстрировали первый в мире звуковой проектор, который может отслеживать перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено в 09:55
Политика
Мальчик из Тулуна подарил Путину тигренка
Обновлено в 15:05
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Политика
Венесуэла призывает Генсека ООН осудить односторонние санкции США
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех государственных активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов.
Обновлено в 14:56
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
Обновлено в 16:00
Общество
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Более половины россиян испугались возможной ядерной войны с США
В целом, наступления ядерной войны в разной степени опасаются 52% опрошенных.
Обновлено в 06:10
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Политика
МИД отреагировал на отставку посла США в России
Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Польше задержали десять граждан из России
Десять российских болельщиков задержала полиция Кракова в месте, где, предположительно, намечалась драка с польскими футбольными фанатами.
Обновлено в 16:42
Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Министр культуры устроил Квентину Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Собчак назвала причину смерти топ-менеджера ЦУМа Аллы Вербер
Фешн-директор московского ЦУМа и вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер скончалась от сепсиса в итальянском городе Форте-дей-Марми, об этом сообщила светская львица, телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено в 11:31
Экономика
Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов
Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
Обновлено вчера в 04:46
Здоровье
Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье
В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03