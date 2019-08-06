Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Наука Ученые создали самое тонкое в мире золото Ученые создали новую форму золота толщиной всего в два атома, что является самым тонким листом из когда-либо изготовленных.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Происшествия Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Политика Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.

Армия и оружие ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.

Происшествия В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.

Политика Болтон пригрозил санкциями США поддерживающим Венесуэлу странам Болтон напомнил, что президент США Трамп подписал указ о полной блокировке собственности и средств Венесуэлы в юрисдикции США.

Политика Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Американский посол в России Джон Хантсман подал заявление об отставке.

Политика Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.

Происшествия Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.

Общество Были названы самые востребованные факультеты МГУ среди абитуриентов Фактическим лидером среди факультетов стал мехмат, было подано почти четыре тысячи заявлений - огромный конкурс.

Культура Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.

Общество Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары За прошедшую неделю по меньшей мере 57 человек скончались в Японии из-за аномальной жары, еще около 20 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Происшествия Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

Футбол Шаронов: Вижу, что меня хотят столкнуть лбами с Бердыевым Роман Шаронов стоит после матча перед своей командой и дает очередную крутую речь.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.