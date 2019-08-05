Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.

Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%

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