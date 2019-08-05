Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 11.25 мск стоимость обыкновенных акций компании была 117 руб. за бумагу. С начала торгов максимальная цена превышала 119 руб.

Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%

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