Экономика
Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%Ведомости 04:42
Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 11.25 мск стоимость обыкновенных акций компании была 117 руб. за бумагу. С начала торгов максимальная цена превышала 119 руб.
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Экономика
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В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
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Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
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41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
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Обновлено вчера в 17:46