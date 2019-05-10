Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК 00:00
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Происшествия
Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100
Обновлено вчера в 06:25
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Происшествия
СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
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Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Самый пожилой мужчина России — 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, скончался в пятницу, 10 мая, в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ).
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне ликвидирован
Спасателям удалось ликвидировать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС.
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Футбол
Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»
Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы
Боевой корабль Береговой охраны США вторгся в территориальные воды Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 20:50
Космос
Синий объект и слабые солнечные лучи: ученые раскрыли феномен появление зеленого света во время заката
Сочетание синего объекта и ослабевших лучей светила становится предпосылкой для появления зеленого цвета.
Обновлено 09 мая в 22:56
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено вчера в 14:04
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено вчера в 08:56
Общество
Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
Российская авиация отстрелялась по захваченному террористами сирийскому городу
Отмечается, что российские самолеты нанесли несколько авиаударов в окрестностях города в ходе атаки на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и Исламского движения Восточного Туркестана.
Обновлено вчера в 22:41
Хоккей
Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко вышла замуж
Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале
Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:20
Политика
В конгрессе США затребовали налоговые декларации Трампа
Председатель комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил затребовал у минфина страны и налоговой службы налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния
Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
Получить разрешение на тюнинг станет проще
Первый документ рассматривает порядок на получение разрешения, а второй на выдачу свидетельства безопасности.
Обновлено в 00:04