Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК вчера в 00:00
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Исламского богослова заподозрили в связях с террористами
Основатель и руководитель Центра исламского вероучения Мухаммед Алияр арестован полицией Шри-Ланки по подозрению в связях с Захраном Хашимом – лидером террористической группы, устроившей серию взрывов 21 апреля.
Обновлено в 03:21
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Возможность отмены виз между Россией и Японией оценили в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев оценил перспективы отмены виз между Россией и Японией.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено 10 мая в 19:37
Спорт
Две российские пары сыграют в финале этапа Мирового тура во Вьетнаме
Российские дуэты Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Екатерина Сырцева/Александра Моисеева пробились в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит во Вьетнаме.
Обновлено в 02:07
Футбол
Влашич и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Зенитом»
ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на гостевой матч 28-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом», который состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 мск.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале
Обновлено в 03:08
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Общество
К началу рабочей недели в Омской области температура упадёт до нуля
Завтра в области ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 18 метров в секунду и температура ночью до нуля.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Армия и оружие
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Следствие считает, что пилотов загоревшегося Superjet плохо учили
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся на посадочной полосе Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 03:36
Авто
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире
Обновлено вчера в 12:21
Культура
Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон
В последние годы артистка продолжала сниматься в кино и, в частности, появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Риме» (2010), «Собачья жизнь» (2017), «Шпионка», «Столкновение» и продолжении сериала «Твин Пикс» в 2017 году.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян
Обновлено вчера в 01:22
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон на Черном море
Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге заявил, что корабли Российской Федерации на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях под видом учений.
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
В Литве начались президентские выборы
В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая
Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.
Обновлено вчера в 18:46
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08