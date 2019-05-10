Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК вчера в 00:00

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

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