Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК 00:00
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила свой развод с мужем
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой
Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 11:54
Политика
МИД Болгарии возмутили слова посла Турции об изучении турецкого языка
Посла Турции в Болгарии вызвали для объяснений в МИД страны. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
Обновлено в 12:12
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Буду рад, если закончу гонку раньше Боттаса»
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время во время заездов. Льюис Хэмилтон начнет гонку со второго места.
Обновлено в 12:02
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Культура
Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Политика
Сурков поздравил Пушилина и жителей ДНР с Днем республики
Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.
Обновлено в 10:43
Происшествия
«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Стала известна дата похорон Сергея Доренко
Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает радиостанция "Говори Москва", где работал журналист.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F
Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Не менее 70 мигрантов утонули в море у берегов Туниса
Не менее 70 нелегальных мигрантов погибли в кораблекрушении в 74 км от берегов Туниса.
Обновлено вчера в 10:29
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Авто
Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика
Строительство республики с нуля: ДНР отмечает пятилетие
Референдум о самоопределении проводился на фоне объявленной Киевом военной операции против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота и провозгласивших создание народных республик.
Обновлено в 03:30
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Купчино столкнулись легковушка, трамвай и маршрутка
«Предварительно, легковушка по правой обгоняла, поймала лужу, и его выкинуло в микроавтобус, который уже и попал в трамвай, снеся все и перевернувшись», – пояснил очевидец Кирилл Христофоров.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном
Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Боевики напали на гостиницу в Пакистане
Обновлено в 09:52
Политика
Китай пообещал ответить на повышение пошлин со стороны США
Китай примет необходимые контрмеры после очередного повышения пошлин, инициированного США, сообщает агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан
Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
Обновлено в 06:32
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Бензин в Белоруссии снова подорожал
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года.
Обновлено в 11:03
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47