Экономика

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК 00:00

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Акции Uber упали по итогам первых торгов после IPO

ПРАЙМ05:56

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москвавчера в 01:47

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Газета.Ruвчера в 22:16

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

ТАССвчера в 18:53

Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

Ведомостивчера в 16:58

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвывчера в 12:30

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

РБК00:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила свой развод с мужем

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Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

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Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой

Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 11:54
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МИД Болгарии возмутили слова посла Турции об изучении турецкого языка

Посла Турции в Болгарии вызвали для объяснений в МИД страны. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
Обновлено в 12:12
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «Буду рад, если закончу гонку раньше Боттаса»

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время во время заездов. Льюис Хэмилтон начнет гонку со второго места.
Обновлено в 12:02
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Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
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Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
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Сурков поздравил Пушилина и жителей ДНР с Днем республики

Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.
Обновлено в 10:43
Происшествия

«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Стала известна дата похорон Сергея Доренко

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает радиостанция "Говори Москва", где работал журналист.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты

Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F

Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Не менее 70 мигрантов утонули в море у берегов Туниса

Не менее 70 нелегальных мигрантов погибли в кораблекрушении в 74 км от берегов Туниса.
Обновлено вчера в 10:29
Транспорт

Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко

Обновлено в 12:15
Музыка

Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено в 06:10
Авто

Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России

Обновлено в 05:48
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Обновлено в 12:17
Политика

Строительство республики с нуля: ДНР отмечает пятилетие

Референдум о самоопределении проводился на фоне объявленной Киевом военной операции против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота и провозгласивших создание народных республик.
Обновлено в 03:30
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Купчино столкнулись легковушка, трамвай и маршрутка

«Предварительно, легковушка по правой обгоняла, поймала лужу, и его выкинуло в микроавтобус, который уже и попал в трамвай, снеся все и перевернувшись», – пояснил очевидец Кирилл Христофоров.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Казани более 200 человек эвакуировали из гостиницы из-за задымления

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном

Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Боевики напали на гостиницу в Пакистане

Обновлено в 09:52
Политика

Китай пообещал ответить на повышение пошлин со стороны США

Китай примет необходимые контрмеры после очередного повышения пошлин, инициированного США, сообщает агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 07:03
Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан

Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
Обновлено в 06:32
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Энергетика

Бензин в Белоруссии снова подорожал

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года.
Обновлено в 11:03
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
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