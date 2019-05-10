Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК вчера в 00:00
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Ученик 11 класса мог быть виновником аварии в Купчино
17-летний школьник может быть причастен к совершению ДТП во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:38
Спорт
Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде
Обновлено в 04:43
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Кино
Фигуристка Трусова назвала главный недостаток «Игры престолов»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова поделилась своими впечатлениями о популярном сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:51
Происшествия
Семьям жертв взрыва газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
На помощь пострадавшим направят 200-400 тысяч рублей Власти Ростовской области направят семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный по 1 млн рублей.
Обновлено в 05:02
Спорт
Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж
В обновленном рейтинге фигуристок, который составляет Международный союз конькобежцев (ISU), Медведева занимает третью строчку.
Обновлено в 05:00
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Доренко знал о том, что у него аневризма аорты
Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала на пол во время приседаний
В рамках телешоу «Звезды сошлись» на НТВ бывшая балерина Анастасия Волочкова не удержала равновесие и упала прямо на пол при осуществлении приседаний с подскоками.
Обновлено в 04:15
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинской экспертизы по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что её младший сын не будет учиться в школе
Яна Рудковская сообщила, что её младший сын не станет посещать школу.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Обновлено вчера в 15:02
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Хоккей
Россия назвала состав на матч ЧМ с Австрией
Сегодня, 12 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Австрии.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Культура
Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии
Пользователи соцсетей жёстко раскритиковали восковую фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51