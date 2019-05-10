Экономика

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК вчера в 00:00

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акции Uber упали по итогам первых торгов после IPO

ПРАЙМвчера в 05:56

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

РБКвчера в 00:00

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвы10 мая в 12:30

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

ТАСС10 мая в 18:53

Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

Ведомости10 мая в 16:58

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Газета.Ru10 мая в 22:16

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москва10 мая в 01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 04:08
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Ученик 11 класса мог быть виновником аварии в Купчино

17-летний школьник может быть причастен к совершению ДТП во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:38
Спорт

Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде

Обновлено в 04:43
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Кино

Фигуристка Трусова назвала главный недостаток «Игры престолов»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова поделилась своими впечатлениями о популярном сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:51
Происшествия

Семьям жертв взрыва газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

На помощь пострадавшим направят 200-400 тысяч рублей Власти Ростовской области направят семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный по 1 млн рублей.
Обновлено в 05:02
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

В обновленном рейтинге фигуристок, который составляет Международный союз конькобежцев (ISU), Медведева занимает третью строчку.
Обновлено в 05:00
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 04:34
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала на пол во время приседаний

В рамках телешоу «Звезды сошлись» на НТВ бывшая балерина Анастасия Волочкова не удержала равновесие и упала прямо на пол при осуществлении приседаний с подскоками.
Обновлено в 04:15
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Игры

Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено вчера в 12:21
Общество

Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинской экспертизы по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что её младший сын не будет учиться в школе

Яна Рудковская сообщила, что её младший сын не станет посещать школу.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено вчера в 15:02
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Хоккей

Россия назвала состав на матч ЧМ с Австрией

Сегодня, 12 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Австрии.
Обновлено в 05:06
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Культура

Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии

Пользователи соцсетей жёстко раскритиковали восковую фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено вчера в 18:49
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное