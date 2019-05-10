Экономика

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК вчера в 00:00

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Акции Uber упали по итогам первых торгов после IPO

ПРАЙМвчера в 05:56

Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

Ведомости10 мая в 16:58

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Газета.Ru10 мая в 22:16

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

ТАСС10 мая в 18:53

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

РБКвчера в 00:00

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвы10 мая в 12:30

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москва10 мая в 01:47
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Доренко прокомментировала новость об отмене его похорон

Обновлено в 03:15
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Помпео рассказал о мерах США против Ирана

Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Обновлено в 01:10
Футбол

Буффон не собирается завершать карьеру

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
Обновлено в 05:36
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл собрался жениться

Кинопродюсер Тревор Энгельсон, бывший муж Меган Маркл, собирается жениться на диетологе Трейси Керланд.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол

У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА

Обновлено в 07:36
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Алисса Милано отказалась от секса из-за закона об абортах

Обновлено в 07:20
Единоборства

Андраде стала чемпионкой UFC, нокаутировав Намаюнас

Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Джессика Андраде одержала верх над американкой Роуз Намаюнас в титульном бою за звание чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе, проходившем 12 мая в рамках турнира UFC 237 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 02:34
Здоровье

В больнице №3 Волгограда апробируют экзоскелетную реабилитацию

По данным пресс-службы областной администрации, 11 пациентов прошли курс экзоскелетной реабилитации.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.
Обновлено в 06:22
Политика

В Литве начались выборы президента и два референдума

Для нынешнего президента страны Дали Грибаускайте заканчивается второй срок и больше участвовать в выборах она не может.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Избыточным весом страдают 55% россиян

Избыточным весом страдают 55% россиян, причём женщин с лишним весом на 10% больше, чем мужчин, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия

По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование

По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
Обновлено в 06:25
Экономика

Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро

Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования который проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:25
Происшествия

При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек

В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Политика

Зеленский может пересмотреть одиозные решения Порошенко

В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что его команда после вступления в должность намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего главы государства.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Общество

Воронежцев ждет гроза и сильный ветер, возможен град

Как сообщают метеорологи, 10 мая в Воронежской области во второй половине дня пройдет дождь, гроза и сильный ветер с порывами 17 м / с. Град возможен в отдельный районах города.
Обновлено 10 мая в 05:09
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Россия — Австрия 5:0 (3-й период)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
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