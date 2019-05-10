Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPOРБК вчера в 00:00
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
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Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Обновлено в 01:10
Футбол
Буффон не собирается завершать карьеру
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл собрался жениться
Кинопродюсер Тревор Энгельсон, бывший муж Меган Маркл, собирается жениться на диетологе Трейси Керланд.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА
Обновлено в 07:36
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Алисса Милано отказалась от секса из-за закона об абортах
Обновлено в 07:20
Единоборства
Андраде стала чемпионкой UFC, нокаутировав Намаюнас
Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Джессика Андраде одержала верх над американкой Роуз Намаюнас в титульном бою за звание чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе, проходившем 12 мая в рамках турнира UFC 237 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 02:34
Здоровье
В больнице №3 Волгограда апробируют экзоскелетную реабилитацию
По данным пресс-службы областной администрации, 11 пациентов прошли курс экзоскелетной реабилитации.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах
В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.
Обновлено в 06:22
Политика
В Литве начались выборы президента и два референдума
Для нынешнего президента страны Дали Грибаускайте заканчивается второй срок и больше участвовать в выборах она не может.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Избыточным весом страдают 55% россиян
Избыточным весом страдают 55% россиян, причём женщин с лишним весом на 10% больше, чем мужчин, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия
По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование
По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
Обновлено в 06:25
Экономика
Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро
Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования который проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:25
Происшествия
При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек
В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский может пересмотреть одиозные решения Порошенко
В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что его команда после вступления в должность намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего главы государства.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Общество
Воронежцев ждет гроза и сильный ветер, возможен град
Как сообщают метеорологи, 10 мая в Воронежской области во второй половине дня пройдет дождь, гроза и сильный ветер с порывами 17 м / с. Град возможен в отдельный районах города.
Обновлено 10 мая в 05:09
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Россия — Австрия 5:0 (3-й период)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00