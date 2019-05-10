Экономика
Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ 05:33
К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Происшествия
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Обновлено в 09:52
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Обновлено вчера в 08:09
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Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с поступлением некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».
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Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
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Политика
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В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Футбол
В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон
В Интернете появились фотографии выездной формы "Зенита" на сезон-2019/20.
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Политика
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Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты
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Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
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