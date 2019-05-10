Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ 05:33

К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Акции Uber упали по итогам первых торгов после IPO

ПРАЙМ05:56

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

РБК00:00

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москвавчера в 01:47

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

ТАССвчера в 18:53

Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

Ведомостивчера в 16:58

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвывчера в 12:30

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Газета.Ruвчера в 22:16
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Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

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Происшествия

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Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
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Более половины россиян живут с лишним весом

Более половины населения России (около 55%) живут с избыточной массой тела, и 25% из них страдают от ожирения.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия

В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова

Обновлено в 07:39
Происшествия

Боевики напали на гостиницу в Пакистане

Обновлено в 09:52
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Индия отвергает опасность для МКС из-за обломков сбитого спутника

Большая часть обломков, которые остались на орбите после испытаний Индией собственного космического оружия, рассеялась, сообщил глава индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Сатиш Редди.
Обновлено в 08:53
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве

Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ

Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 09:19
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Самбурская опубликовала переписку с выгнавшим ее из театра режиссером

Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что режиссер театра на Малой Бронной Антон Яковлев заменил ее на другую актрису без какого-либо предупреждения.
Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Кино

Скончался режиссер Николай Тарханов

Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено в 09:58
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Авто

АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах

В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Поклонская и Залдостанов прибыли в ДНР на празднование Дня Республики

Обновлено в 09:04
Политика

Лукашенко понравилась реакция Путина на загрязнение «Дружбы»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с поступлением некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:34
Спорт

Загитова поделилась фотографиями с отпуска

Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На четыре дагестанских поселка сошел сель

В субботу, 11 мая, на четыре села, расположенных в Гумбетовском районе Дагестана, сошел селевой поток.
Обновлено в 08:09
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Футбол

В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

В Интернете появились фотографии выездной формы "Зенита" на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:51
Политика

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты

Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции

Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
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