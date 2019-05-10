Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ 05:33

К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

Политика Экс-президент Судана признался в коррупции Бывший президент Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денег, сообщает газета Aljareeda, ссылаясь на осведомленный источник.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Музыка Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream Российский певец Сергей Лазарев пообещал в скором времени представить русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК.

Происшествия В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.

Здоровье Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.

Здоровье Врачи назвали главные причины диабета Все больше и больше людей обнаруживают у себя инсулинорезистентность или уже диабет.

Происшествия Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Общество В Праге сняли на видео употребляющего наркотики депутата Резника После возвращения в Петербург Резник дал интервью, где заявил, что не употреблял наркотики в Праге.

Авто Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.

Происшествия Помощника московского прокурора нашли мертвым В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Происшествия На Камчатке медведь обокрал охотников Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.

Армия и оружие Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.

Происшествия Боевики атаковали гостиницу в Пакистане Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.

Происшествия Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .