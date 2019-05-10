Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ вчера в 05:33

К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

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