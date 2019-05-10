Экономика
Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ вчера в 05:33
К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Общество
Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве
В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Хоккей
Россия — Австрия 1:0 (1-й перерыв)
Стартовое вбрасывание состоится в 13:15 мск. Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на матч чемпионата мира по хоккею с австрийцами.
Обновлено в 05:17
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Хоккей
Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Авто
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 7%
Обновлено в 02:01
Политика
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки итогов «Голоса»
Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей.
Обновлено в 06:09
Космос
Астрономы нашли объект с аномальной скоростью движения
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Кристина Асмус в мечети Абу-Даби примерила мусульманский наряд
Кристина Асмус исполнила мечту, побывав в Абу-Даби в мечети шейха Зайда.
Обновлено в 06:14
Политика
Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Пропавший в Кемерове 10-летний мальчик найден
10-летний мальчик, пропавший накануне в кемеровском жилом районе Кедровка, найден.
Обновлено в 05:42
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Ранее, в марте, в интервью РБК Гуаидо подчеркивал, что оппозиция не стремится к военному вмешательству со стороны США.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова вышла замуж
Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Музыка
Группа Little Big выпустила трек в память о Ките Флинте
Группа Little Big посвятила новую песню Rave In Peace умершему солисту группы The Prodigy Киту Флинту. Об этом пишут «Невские Новости».
Обновлено в 01:46
Футбол
Около 4 тысяч болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян сообщил, что на игре ожидается около четырех тысяч болельщиков армейцев.
Обновлено в 04:59