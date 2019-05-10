Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ 05:33

К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

Ведомостивчера в 16:58

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Газета.Ruвчера в 22:16

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

ТАССвчера в 18:53

Акции Uber упали по итогам первых торгов после IPO

ПРАЙМ05:56

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвывчера в 12:30

Uber выходит на биржу. Уже сегодня

Вести.Финансвчера в 05:11

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москвавчера в 01:47
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Рекомендательный сервис для путешественников TripAdvisor нарастил квартальную прибыль в пять раз.
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Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах

В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
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Происшествия

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Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

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Недопикапы: грузовички, построенные на базе легковушек

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Медведь ограбил охотников на Камчатке

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Общество

Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
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Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Америка платит по счетам своей колониальной политики Ведущий программы "Скрытые угрозы" Николай Чиндяйкин рассуждает о миграционных проблемах, с которыми на сегодняшний день столкнулся весь мир, в том числе США.
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В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
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Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
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Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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В Крыму в горах спасли туристку из Москвы

Спасатели провели операцию по эвакуации туристки из Москвы, которая повредила ногу во время прогулки в горах, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
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Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
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Напомним, украинский журналист Анатолий Шарий в одном из своих видео утверждал, что Гройсман прошёл через операцию — так называемое ушивание желудка — именно так ему и удалось сбросить вес.
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Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

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Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
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Кино

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На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Митрополит Прусский стал архиепископом Америки

Митрополит Прусский Элпидофор был избран архиепископом Америки.
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Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
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В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

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В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

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Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
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Астрологи назвали волгоградкам знаки зодиака самых щедрых мужчин

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