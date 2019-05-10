Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ 05:33

К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%

ТАССвчера в 18:53

Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

РБК00:00

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Газета.Ruвчера в 22:16

Акции Uber упали по итогам первых торгов после IPO

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Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

Ведомостивчера в 16:58

Дебютные торги акциями компании Uber открылись на уровне 42 долларов

Эхо Москвывчера в 12:30

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москвавчера в 01:47
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Сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент скончался

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В сообщении сказано о планах действующего гаранта обсудить со своим преемником текущие проблемы страны, а также передать Зеленскому президентские полномочия и ответственность.
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Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
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NASA планирует сбить астероид с орбиты

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Политика

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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

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«Прекрасное фото!», «Тело просто супер» — прокомментировали полклонники.
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В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

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Политика

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.
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Происшествия

В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива

В Хьюстонском судоходном канале США столкнулись нефтяной танкер и груженый буксир. В результате инцидента произошел крупный разлив топлива.
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Космос

Ученые предупреждают, что Солнце с каждым днем становится все горячее - оно сделает Землю необитаемой

Примерно через 1-2 миллиарда лет Солнце будет настолько горячим, что океаны Земли полностью закипят, поднимающийся горячий пар сделает жизнь невозможной.
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На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях

Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
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Экономика

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Представитель футболиста Денисова опроверг информацию о конфликте игрока с «Локомотивом»

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Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
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Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, на улице Киргетова загорелся деревянный двухэтажный дом.
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

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