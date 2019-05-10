Экономика
Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPOКоммерсантъ 05:33
К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57. Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
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В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая установилась в республике.
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Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.
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Политика
Захарова объяснила главе МИД Японии «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила "резкие высказывания" главы ведомства Сергея Лаврова, которые якобы прозвучали во время его встречи с японским коллегой Таро Коно.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива
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Космос
Ученые предупреждают, что Солнце с каждым днем становится все горячее - оно сделает Землю необитаемой
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Обновлено 08 мая в 20:48
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Футбол
Представитель футболиста Денисова опроверг информацию о конфликте игрока с «Локомотивом»
Конфликта между футболистом Игорем Денисовым и московским "Локомотивом" не существует.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины
Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено в 00:24
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На улице Киргетова в Гатчине загорелся деревянный дом
Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, на улице Киргетова загорелся деревянный двухэтажный дом.
Обновлено в 05:42
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В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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