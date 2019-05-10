Экономика
Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торговГазета.Ru вчера в 22:16
Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, цена акций компании снизилась с $45 до $41,57.
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Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Футбол
«Ювентус» и «Арсенал» поборются за Юмтити
"Арсенал" и "Ювентус" хотят приобрести у "Барселоны" защитника Самюля Юмтити, сообщает Sport.es.
Обновлено в 00:20
Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 03:11
Политика
Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата
Обновлено вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Рекорды во время 26-й волны протестов во Франции не ожидают
Рекордов по количеству участников 26-ой волны протестов во Франции не ожидается.
Обновлено в 02:42
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе», а в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».
Обновлено вчера в 20:50
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Общество
Умер самый пожилой мужчина России
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев.
Обновлено вчера в 16:08
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено 09 мая в 02:00
Авто
Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу
Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Никитчук поужинала с Джорджем Клуни в честь годовщины высадки на Луну
Екатеринбургская София Никитчук отпраздновала 50-летие высадки «Аполлона 11» на Луну вместе с актером Джорджем Клуни.
Обновлено в 02:38
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия
Дочери Сергея Доренко попросили проверить версию об отравлении отца
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Хоккей
Назван лучший игрок сборной России в матче ЧМ с Норвегией
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59