Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торговГазета.Ru вчера в 22:16

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, цена акций компании снизилась с $45 до $41,57.

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

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