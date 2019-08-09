Акции UC Rusal в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 10,2% после публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. После открытия торгов стоимость акций UC Rusal упала на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).

Акции UC Rusal подешевели на 10% после публикации отчетности

Происшествия Милиция задержала 40 сторонников Атамбаева на беспорядках в Бишкеке Киргизская милиция задержала 40 сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в Бишкеке, сообщили в ГУВД.

Происшествия Фото: автомобиль снес пешеходов на зебре в Петербурге Автомобиль влетел в пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, в Петербурге. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали три человека.

Происшествия Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.

Технологии Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости «Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Наука Ученые выяснили, какую группу крови «предпочитают» комары Ученые из Сибирского государственного медицинского университета провели исследование, которое показало, людей с какой группой крови предпочитают кусать комары.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Политика США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2» Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.

Армия и оружие Чкаловский завод намерен ремонтировать самолёты Су-34 В августе минувшего года директором Чкаловского завода в Новосибирске назначен Сергей Панасенко.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Здоровье Человек может «запрограммировать» себя на болезнь После возникновения заболевания слова-разрушители активизируются и укореняются в речи. Они остаются и поддерживают болезнь.

Происшествия Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.

Финансы CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Происшествия На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.