Экономика
Акции UC Rusal подешевели на 10% после публикации отчетностиВедомости 01:39
Акции UC Rusal в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 10,2% после публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. После открытия торгов стоимость акций UC Rusal упала на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
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