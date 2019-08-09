Экономика
Акции UC Rusal подешевели на 10%РБК 00:52
Акции компании UC Rusal на фоне неблагоприятной отчетности упали на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи в Гонконге. Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Миллеровосельмаш в I полугодии сократило чистую прибыль в 4,7 раза на фоне роста себестоимости и расходов
Интерфакс - Россиявчера в 04:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Общество
Синоптик назвал время окончания шторма в Москве
До вечера 9 августа в городе ожидается очень сильный дождь и шквалистый ветер до 20 – 25 м / с. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города к осторожности из-за штормового предупреждения.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер
Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Радий Хабиров пообещал решить проблему нехватки врачей в Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен решить проблему нехватки врачей в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 00:45
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
Село находится в 6 километрах от Ачинска, где был пожар со взрывами на военном складе.
Обновлено в 01:49
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:44
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»
После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Американский журнал расхвалил губернатора Магаданской области
Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью "Россия - это не только Путин".
Обновлено в 01:40
Здоровье
Кардиохирург прояснил, как один бокал вина в день влияет на сердце
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья сердца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»
Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поблагодарила Сочи за теплый прием
Телеведущая и певица Ольга Бузова посетила Сочи, где 8 августа состоялся ее концерт.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Обновлено в 00:07
Футбол
Павел Погребняк: «Чалов еще слишком молод для Англии»
Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал "СЭ" возможность перехода форварда ЦСКА Федора Чалова в английский клуб.
Обновлено 07 августа в 11:41
Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки
Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров
Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
Обновлено в 00:34
Авто
В Беларуси стали собирать новый седан Geely
Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс не сможет приехать на похороны Вербер в Торонто
Эвелина Бледанс не сможет приехать в Канаду, чтобы проститься с королевой кутюра, посвятив ей небольшой пост в Instagram.
Обновлено в 00:54
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал Сергея Пенкина фонограммщиком
Обновлено 07 августа в 23:02
Общество
Беглов назвал число недобросовестных застройщиков социальных объектов
Обновлено вчера в 16:22
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено вчера в 05:49
Технологии
Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год
Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01