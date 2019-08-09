Экономика

Акции UC Rusal подешевели на 10%РБК 00:52

Акции компании UC Rusal на фоне неблагоприятной отчетности упали на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи в Гонконге. Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
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