Финансы
Газпром сместил Сбербанк и снова стал лидером по капитализацииiReactor 05:03
Отмечается, что дивиденды обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка составляют 16 рублей. Тем не менее бумаги корпорации "Газпром" к началу торгов вторника, 11 июня, показали рост в размере 0,3%. Это дало возможность газовому гиганту опередить Сбербанк по уровню рыночной капитализации.
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