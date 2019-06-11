Финансы
Акции Сбербанка подешевели на 5%Ведомости 05:00
Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы "весят" еще 1,28%.
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Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1, стр. 1) по 100 кв. м за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Финансы
Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое
Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти вдвое в годовом выражении — до $35,2 млрд, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Здоровье
Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы
Минздрав России имеет недостаточно полномочий для воздействия на региональные министерства здравоохранения – сейчас федеральное министерство не имеет вертикальной структуры управления, заявила первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Обновлено в 09:04
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:56
Баскетбол
Форвард «Голден Стэйт» Дюрант получил травму в пятом матче с «Торонто»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил травму в ходе пятого матча финальной серии НБА.
Обновлено в 00:38
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Будапеште на затонувшем катере нашли тела туристов
Обновлено в 05:43
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье
Более 5 млн жителей Украины переболели гриппом с начала эпидсезона
В течение эпидемического сезона 2018−2019 годов, гриппом на Украине переболели примерно 5,4 млн человек.
Обновлено в 08:17
Игры
Ubisoft показала Watch Dogs Legion
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки передач JH и JR устанавливаются АвтоВАЗом на три модели: Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Largus.
Обновлено вчера в 04:55
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество
Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Обновлено в 04:34