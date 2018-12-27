Акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже выросли почти на 7% на фоне новостей об отставке главы совета директоров компании Маттиаса Варнига. По состоянию на 9:21 мск ценные бумаги достигли в цене 2,45 гонконгского доллара за акцию.

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