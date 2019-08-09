Экономика
Акции «Русала» упали почти на 9% после публикации отчетностиКоммерсантъ вчера в 22:59
Акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже снизились на 8,75%, до 3,12 гонконгских долларов ($0,4) за акцию. Снижение стоимости бумаг компании происходит на фоне публикации отчетности «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года.
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Скорректированный чистый убыток компании составил 98 млн долларов, а нормализованная чистая прибыль — 599 млн долларов (на 38,3% меньше показателя за аналогичный прошлогодний период), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность «Русала», обнародованную на Гонконгской фондовой бирже.Полит.ру00:25
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