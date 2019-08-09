Экономика
Акции «Русала» упали более чем на 10% на фоне публикации отчетностиREGNUM 04:14
Акции российской компании «Русал» в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели более чем на 10% на фоне публикации финансовой отчетности компании за первое полугодие 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:15, Вашингтон
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков
В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Общество
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52
Технологии
Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов
Navicon и Breffi создали новое решение, которое поможет фармацевтическим компаниям внедрить омниканальный подход к маркетингу.
Обновлено в 04:58
Общество
Назван размер зарплаты космонавтов в России
Дополнительно за один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три — 120%.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Обновлено в 07:31
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Общество
После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу
Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную
Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено вчера в 15:24
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Путешествия
Голодец назвала рост посещаемости музеев Крыма успехом
Рост посещаемости музеев Крыма за три года с 2,6 до 3,5 миллионов человек является успешным и хорошим показателем, сказала в ходе совещания по вопросам культуры, спорта и туризма вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
Обновлено в 06:32
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Обновлено в 05:00
Экономика
Uber получил самый большой убыток за всю историю компании
В самой компании рассчитывают сократить свои потери до $3–3,2 млрд по итогам года. Выручка Uber прибавила 14% и достигла $3,17 млрд.
Обновлено в 05:38
Экономика
«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства
В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Происшествия
СК возбудил дело против мэра Туапсе
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.
Обновлено в 08:26