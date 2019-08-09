Акции российской компании «Русал» в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели более чем на 10% на фоне публикации финансовой отчетности компании за первое полугодие 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции «Русала» упали более чем на 10% на фоне публикации отчетности

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