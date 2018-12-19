Экономика
Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкций
Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкцийРБК01:39
Накануне, 19 декабря, Минфин США сообщил, что UC Rusal исключат из санкционного списка в течение 30 дней, в связи с выполнением компанией всех условий американского ведомства. Так, доля Олега Дерипаски в En+ сократится с 70 до 44,95% без права ее увеличения.
РБК01:39
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В письме Минфина США, направленном в Конгресс, уточняется, что доля Дерипаски в энергометаллургической En+ будет снижена с около 44,95 процента (сейчас он владеет 70 процентами).Российская газетавчера в 13:43
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Финансы
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
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Энергетика
Нефть подешевела после решения ФРС поднять ставку
Котировки эталонных сортов нефти на торгах в четверг снизились после вчерашнего решения ФРС США поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,50% годовых.
Обновлено в 01:06
Экономика
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Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились в ноябре на 2,9%
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Энергетика
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Обновлено вчера в 23:30
Экономика
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет в 2019-м не более чем на 5% в связи с «мусорной» реформой, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Крым попросил из федерального бюджета еще 200 млрд рублей
Власти республики Крым и Севастополя просят увеличить финансирование по федеральной программе развития (ФЦП) регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
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Экономика
Bitcoin Cash вырос на 70% за пять дней. Его капитализация выше $2 млрд
В начале прошлого месяца курс Bitcoin Cash был практически в пять раз выше, чем сейчас, на уровне в $630.
Обновлено в 02:29
Экономика
Налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 24%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 10 месяцев 2018 года Федеральная налоговая служба России обеспечила 76% доходов всего федерального бюджета, перечислив 17,6 трлн рублей налогов — это на 23% или на 3,3 трлн рублей больше аналогичного периода 2017 года.
Обновлено в 02:32
Экономика
Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро
Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Авиакомпании попросили Путина ускорить выплату компенсаций за керосин
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 российский авиакомпаний, попросила президента России Владимира Путина ускорить предоставление господдержки в связи с подорожанием топлива.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Коммунальные услуги оплатили лучше ожиданий
Пока же столь значительное сокращение задолженности, отмечают эксперты, «опровергает волну» сообщений о росте неплатежей, возникшую летом еще при обсуждении индексации тарифов ЖКУ (в 2019 году утверждено двухэтапное повышение тарифов на 1,7% в январе и 2,4% в июле).
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов
В целом по итогам 2018 года компания прогнозирует рост числа абонентов виртуальных операторов на 18%, тогда как абонентская база всего мобильного рынка останется на уровне прошлого года.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
Усманов вложит деньги от продажи «Арсенала» в проекты в Узбекистане
Совладелец USM Holdings Алишер Усманов вложит в проекты в Узбекистане, где он родился, около $300–400 млн к концу следующего года.
Обновлено в 00:35