Экономика
Акции «Русала» на Мосбирже выросли на 10%ТАСС 02:34
Как свидетельствуют данные торгов, на открытии Мосбиржи акции компании росли почти на 10%, до 32,65 рубля за акцию, при этом на 10:10 мск бумаги "Русала" выросли на 4%, до 30,87 рубля. Стоимость распиcок En+ также увеличилась на 8,2%, до 480 рублей за ГДР, в начале торгов бумаги росли на 16%.
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