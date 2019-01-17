Экономика

Акции «Русала» на Мосбирже выросли на 10%ТАСС 02:34

Как свидетельствуют данные торгов, на открытии Мосбиржи акции компании росли почти на 10%, до 32,65 рубля за акцию, при этом на 10:10 мск бумаги "Русала" выросли на 4%, до 30,87 рубля. Стоимость распиcок En+ также увеличилась на 8,2%, до 480 рублей за ГДР, в начале торгов бумаги росли на 16%.
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Акции UC Rusal подорожали на 10% на позитивных новостях из США

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Акции «Русала» на Мосбирже выросли на 10%

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Акции РУСАЛа при открытии торгов на московской бирже подорожали на 10%

Эхо Москвы02:31

Акции «Русала» на Московской бирже выросли на 10%

Коммерсантъ02:33
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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