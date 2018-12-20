Экономика
Акции Rusal подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкций
Акции Rusal подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкцийРБКвчера в 21:04
Сразу после открытия стоимость одной акции алюминиевого гиганта выросла до 2,84 гонконгского доллара (23,99 руб.). Накануне на закрытии акции компании стоили 2,24 гонконгского доллара. Позднее цена акций скорректировалась, однако акции Rusal оставались «в плюсе» на 16–17% от уровня закрытия торгов.
РБКвчера в 21:04
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Экономика
Путин: Россия проводит 69% международных расчетов в долларах
Россия проводит 69% международных расчетов в долларах, это выше среднемирового уровня.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Обновлено в 06:23
Экономика
Счетная палата впервые откроет план проверок в 2019 году
Счетная палата впервые откроет для общественности план проверок на 2019 год.
Обновлено в 04:41
Экономика
«Роснефть» выкупит свои акции на баланс «дочки»
В начале августа совет директоров «Роснефти» одобрил начало реализации программы выкупа собственных акций на $2 млрд до конца 2020 г. Предполагается, что компания сможет выкупить с открытого рынка до 3,2% капитала, или почти треть находящихся в свободном обращении акций.
Обновлено в 06:14
Экономика
Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании в России
На собрании акционеров En+ Group участники одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров октябрьский в Калининграде, говорится в сообщении группы.
Обновлено в 07:05
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых
Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.
Обновлено в 07:25
Экономика
Алишер Усманов стал бизнесменом года по версии российского Forbes
Обновлено в 04:37
Экономика
Путин: экспорт «Газпрома» вышел на исторический максимум
На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" в 2018 году экспортирует свыше 200 миллиардов кубометров газа после 194,4 миллиардов кубических метров в 2017 году, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 06:52
Экономика
Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6%
Капитальные затраты оператора в минувший квартал составили 18,5 млрд руб, что на 47% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Впервые в Москве тарифы на ряд услуг ЖКХ утверждены на 5 лет
Выяснилось, что тарифы на часть коммунальных услуг - на отопление, водоснабжение и водоотведение - утверждены сразу на длительный период - с 2019 по 2024 годы.
Обновлено в 04:14
Экономика
ФЦП развития Крыма и Севастополя в 2018 году выполнят на 93 процента
По итогам 2018 года освоение средств федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" составит 93 процента, в Севастополе - 63 процента.
Обновлено в 02:54
Экономика
Правительство увеличит размер субвенций регионам на лекарства
Ранее Медведев заявил, что в 2019 г. цены на лекарства не вырастут. Также он исключил возможность дефицита медикаментов в будущем году.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ
Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.
Обновлено в 06:20
Экономика
Промсвязьбанк принимает меры на случай отключения от Visa и Mastercard
Председатель правления Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков рассказал, что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты платежных систем VISA и Mastercard.
Обновлено в 00:25
Финансы
Индийские индексы просели на заявлениях ФРС
В четверг, 20 декабря, фондовый рынок Индии завершил торги на отрицательной территории вслед за другими мировыми биржами, а основной причиной стали заявления ФРС, которая сообщила, что в будущем году ожидается два повышения базовой ставки вместо ранее планируемых трех.
Обновлено в 06:00