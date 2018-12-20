Накануне на закрытии акции компании стоили 2,24 гонконгских доллара. Позднее цена акций скорректировалась, однако акции Rusal оставались «в плюсе» на 16% — 17% от уровня закрытия торгов. Накануне Минфин США сообщил, что UC Rusal будет исключена из санкционного списка в течение 30 дней.

Акции Rusal подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкций

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