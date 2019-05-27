Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендахКоммерсантъ 12:32

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи. Позднее падение сократилось -- к закрытию торгов акций падали на 3,87% (до 1198 руб. за акцию).
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MagadanMedia.ruвчера в 17:59
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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
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Покусанный собакой в Подмосковье ребенок пытался поиграть с ее щенками

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Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
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Называвшей пациентов жабами студентке медвуза объявили выговор

Обновлено в 12:39
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Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
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Первый зарубежный визит представители Зеленского совершили в Германию

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин", - сообщил в понедельник в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото

Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Общество

Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.
Обновлено в 06:39
Происшествия

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Энергетика

Нефть Brent установилась на $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
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Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК

Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
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Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
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Политика

Пучдемона избрали в Европарламент

В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.
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BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
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Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз

Французская полиция досматривает из-за анонимных угроз самолеты «Аэрофлота», прибывающие в аэропорт Шарль де Голль из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 13:39
Экономика

УФАС Петербурга отменило закупки метрополитена

На общую сумму 900 миллионов рублей В Петербурге Управление ФАС аннулировало два конкурса на закупку запчастей для петербургского метро.
Обновлено в 11:57
Наука

Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти

Ученые из Мичиганского университета связали наличие цели в жизни с низким риском ранней смерти.
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Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
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Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
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Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
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АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
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