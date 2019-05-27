Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендахКоммерсантъ 12:32
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи. Позднее падение сократилось -- к закрытию торгов акций падали на 3,87% (до 1198 руб. за акцию).
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Колымская компания «Сусуманзолото» выплатит более 297 млн рублей дивидентов за 2018 год
MagadanMedia.ruвчера в 17:59
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