Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендахКоммерсантъ 12:32

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи. Позднее падение сократилось -- к закрытию торгов акций падали на 3,87% (до 1198 руб. за акцию).

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

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