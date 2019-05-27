Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендахКоммерсантъ 12:32

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи. Позднее падение сократилось -- к закрытию торгов акций падали на 3,87% (до 1198 руб. за акцию).
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Акции «Россетей» упали на 4% на сообщениях о дивидендах

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Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

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MagadanMedia.ruвчера в 17:59
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Происшествия

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Слова соболезнования американский президент произнес, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносце "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
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Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
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Армия и оружие

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Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

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Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим после реабилитации возвратилась на сцену

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На сегодняшний день идея создания Русского Диснейленда находится на стадии предложения для инвесторов.
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