Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендахКоммерсантъ 12:32

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи. Позднее падение сократилось -- к закрытию торгов акций падали на 3,87% (до 1198 руб. за акцию).
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Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендах

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Колымская компания «Сусуманзолото» выплатит более 297 млн рублей дивидентов за 2018 год

MagadanMedia.ruвчера в 17:59
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

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Шойгу встретится с президентом и министром обороны Таджикистана

В ходе переговоров запланировано обсудить вопросы модернизации армии Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе для переговоров по поводу модернизации вооруженных сил республики и функционирования 201-й российской военной базы, они запланированы на вторник, передает РИА Новости.
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АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
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Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

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Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
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В США у анаконды появилось потомство без участия самца

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Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия

Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине

Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
Обновлено в 22:29
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«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия

Бык насадил испанского матадора на рог, но тот продолжил шоу

Испанский матадор Хуан Леаль получил серьезную травму в хоре корриды в Мадриде, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 22:41
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Наука

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Обновлено 25 мая в 04:02
Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
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Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
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Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
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Wired (США): лунная пыль может омрачить наши дерзкие планы освоения Луны (Wired Magazine)

Любой, кто планирует полет на Луну, по его словам, должен приготовиться к пылевым бурям при каждом восходе солнца вокруг любой точки с высокой активностью и разной степени липкости пыли в течение лунного дня.
Обновлено в 17:09
Политика

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - пояснил силовик.
Обновлено в 13:15
Политика

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Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что курс на постепенный отказ от комплектования армии по призыву будет продолжен — это связано, в частности, с тем, что военная техника становится все сложнее, и для ее правильного обслуживания и использования требуются высококвалифицированные профессионалы.
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Политика

ЕС губит экономику Украины, заявили в Киеве

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 22:42
Политика

Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ

Сообщается, что Китай прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как Соединенные Штаты отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда стран в обход санкций.
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Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
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Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
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В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.
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Госдума намеревается запретить таксистам работать сверх нормы

Государственная дума намеревается запретить таксистам работать сверх установленного времени.
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Беглов поучаствует в губернаторских выборах Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 27 мая, сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах главы города.
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12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
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В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
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