Энергетика

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетностиГазета.Ru 03:53

Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО. Так, чистая прибыль "Роснефти" в 1 полугодии 2019 года выросла на 9,1%, до 325 млрд руб.
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Позитивная отчетность «Роснефти» повысила спрос на акции компании

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Чистая прибыль «Роснефти» в 1 полугодии выросла на 9%

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Акции «Роснефти» подорожали на Мосбирже на 1,5%

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Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%

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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии выросла на 9,1%

Вести.Финанс02:39

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетности

Газета.Ru03:53

Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%

Rambler News Service02:34
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Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
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Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.
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Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
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Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
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Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
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Вокруг гималайского озера Роопкунд можно обнаружить несколько сотен человеческих костей, поэтому водоем иногда называют Озером Скелетов.
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«Говорящая пирамида позора» появилась в Самаре

Первую говорящую пирамиду установили 20 августа около дома должника на ул. Волгина.
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Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
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Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
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Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

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Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
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