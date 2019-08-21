Энергетика
Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетностиГазета.Ru 03:53
Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО. Так, чистая прибыль "Роснефти" в 1 полугодии 2019 года выросла на 9,1%, до 325 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Футбол
Асенсио продемонстрировал, как передвигается на костылях
Испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена после стыка с Пьером-Эмерик Обамеянгом в матче Международного кубка чемпионов с «Арсеналом».
Обновлено в 03:07
Футбол
Дзаппакоста прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
США отказали в визите спутнице британского премьера Бориса Джонсона
США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 31-летней Кэрри Симондс, что стало для него неприятным сюрпризом в преддверии его встречи во Франции на саммите G7 с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
Обновлено в 05:03
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
Обновлено в 01:46
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Lexus может заменить Toyota Land Cruiser
Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.
Обновлено в 03:34
Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий
Глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов говорит, что экономия от действия соглашений по промсборке для компонентщиков оценивается в 1–10% от таможенной стоимости, а в отсутствие субсидий импорт по части компонентов может стать выгоднее, чем их локальное производство.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Эксперт: идея Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута
Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено 19 августа в 16:23
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили европейские кости
Вокруг гималайского озера Роопкунд можно обнаружить несколько сотен человеческих костей, поэтому водоем иногда называют Озером Скелетов.
Обновлено в 04:16
Общество
«Говорящая пирамида позора» появилась в Самаре
Первую говорящую пирамиду установили 20 августа около дома должника на ул. Волгина.
Обновлено в 05:05
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Обновлено в 01:35
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве, и как это объясняют власти читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Пилот воздушного шара пострадал при падении в Подмосковье
Один человек пострадал при нештатном приземлении воздушного шара в Дмитровском городском округе Московской области из-за сильных порывов ветра.
Обновлено вчера в 15:09
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Единоборства
Макгрегор пожелал провести третий бой с Диасом
Диас и Макгрегор провели два боя. Первый удушающим приёмом победой завершил Диас, второй выиграл Макгрегор судейским решением.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05