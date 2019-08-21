Экономика

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетностиГазета.Ru 03:53

Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО.
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