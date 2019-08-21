Экономика
Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетностиГазета.Ru 03:53
Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
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Обновлено вчера в 22:59
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Телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой
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Обновлено вчера в 08:49
Политика
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Политика
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Обновлено в 05:14
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Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:29