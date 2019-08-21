Экономика

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 03:53

Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО.
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Акции «Роснефти» растут на фоне новостей о дивидендах

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
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Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
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