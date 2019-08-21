Экономика
Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 03:53
Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО.
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Акции «Норникеля» протестировали рубеж 15 тыс. руб. на новостях о дивидендах
Интерфакс20 августа в 08:04
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
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Оскорбившего Путина телеведущего уволили с канала «Рустави 2»
Скандальный телеведущий Георгий Габуния, разразившийся в адрес российского президента Владимира Путина нецензурной бранью, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2». Об этом сообщил глава телеканала Паата Салия.
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При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
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«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
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Два человека погибли при пожаре в Саратове
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Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Умер академик РАН Сергей Федотов
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
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Рейсы до Тюмени перенаправили в Екатеринбург из-за сильного тумана
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В РФ обновляют кадастровую стоимость недвижимости
Как сообщает otvprim.ru, в шестнадцати регионах РФ началась государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства.
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Киану Ривз сыграет в продолжении «Матрицы»
Канадский актер Киану Ривз появится в продолжении легендарного фильма «Матрица». Съемки четвертой части ленты стартуют в начале 2020 года.
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Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
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Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Ипотечный долг россиян перевалил за семь триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда и составил семь триллионов рублей. Таких объемов в истории России еще не фиксировали.
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У Мамаева появились новые проблемы с законом
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Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
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Здоровье
Опасные болезни стали чаще находить у кузбассовцев
В первом полугодии этого года в Кузбассе выявлено 8 947 случаев заболеваний системы кровообращения.
Обновлено в 00:56
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Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
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