Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО.

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетности

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