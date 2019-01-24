Экономика
Акции «Роснефти» упали на 2,5% из-за кризиса в ВенесуэлеКоммерсантъ 05:11
Акции «Роснефти», у которой есть несколько проектов с Венесуэлой, снижаются на 2,5% на фоне попытки госпереворота в этой стране. Цена бумаг откатилась на Московской бирже к уровням месячной давности. По состоянию на 12:50 мск, акции «Роснефти» торговались на уровне 409,2 руб.
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата шведского самолета истребителем РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата над Балтийским морем самолета-разведчика ВВС Швеции истребителем Су-27 из состава дежурных сил по ПВО.
Обновлено в 03:46
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Авто
Ford обновил пикап Ranger для Европы
Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову
Обновлено в 04:58
Общество
Новгородкам старше 29 лет отказали в выплатах за первого ребенка
В Минтруда пояснили, что планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Горящий танкер, дрейфующий в Черном море, взят на буксир
Ранее сообщалось, что горящее судно "Канди" в Черном море вблизи Керченского пролива снова начало дрейфовать, танкер медленно движется к берегу Крыма.
Обновлено в 05:05
Наука
В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами
Обновлено в 00:35
Интернет
Microsoft заблокировал свой поисковик Bing в Китае
Корпорация Microsoft заявила о блокировке своей поисковой системы Bing в КНР. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Обновлено в 02:19
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Технологии
Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси
Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием
В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд
В Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:26
Политика
«Четкий пацан»: в Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны
Обновлено в 06:51
Общество
В башкирском Сибае будут разгонять смог вентиляторами
Специалисты филиала Учалинского горно-обогатительного комбината в башкирском Сибае в четверг запустят вентиляционную установку для разгона смога и запаха серы в безветренную погоду, сообщил на оперативном совещании в мэрии Сибая представитель предприятия.
Обновлено в 02:22
Транспорт
Власти Москвы одобрили проект планировки ТПУ «Лианозово»
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово", говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 06:41
Финансы
Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четверга
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Уфе 12 школьников попали в больницу с отравлением
Число госпитализированных в инфекционную больницу Уфы школьников, прибывших в столицу Башкирии на олимпиаду, увеличилось до 12, в клинику также попал один взрослый, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Обновлено в 02:00
Политика
Суд признал Януковича виновным в госизмене
Оболонский суд в Киеве признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.
Обновлено в 03:32
Происшествия
11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Бывший топ-менеджер Samsung решит проблемы Apple с аккумуляторами
Согласно профилю в социальной сети LinkedIn, СунХо Ан в декабре присоединился к команде Apple в качестве международного главы подразделения по разработке аккумуляторов.
Обновлено в 02:00
Политика
Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault
Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора.
Обновлено в 02:02
Общество
В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
Обновлено в 02:18
Интернет
Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows
Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
СК попросил об аресте осужденного предпринимателя Михальченко
Обновлено в 06:50
Общество
РКК «Энергия» меняет гендиректора
Романов работал в РКК "Энергия" на различных должностях с 1980 года.
Обновлено в 05:47