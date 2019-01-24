Экономика
Акции «Роснефти» упали на 2,5% из-за кризиса в ВенесуэлеКоммерсантъ 05:11
Акции «Роснефти», у которой есть несколько проектов с Венесуэлой, снижаются на 2,5% на фоне попытки госпереворота в этой стране. Цена бумаг откатилась на Московской бирже к уровням месячной давности. По состоянию на 12:50 мск, акции «Роснефти» торговались на уровне 409,2 руб.
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Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Обновлено в 13:11
Происшествия
Нападение на полицейских в Нальчике попало на видео
Никто из напавших на полицейских в Нальчике не выжил — в больнице скончался последний из четырех злоумышленников, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 15:31
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 15:04
Авто
Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Происшествия
На юго-западе Москвы столкнулись скорая и такси
Обновлено в 15:54
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»
Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Политика
Мадуро решил закрыть посольство и консульства Венесуэлы в США
Обновлено в 15:57
Наука
Названы повышающие риск преждевременной смерти продукты
Исследование показало, что у тех, кто регулярно ест жареное, риск преждевременной смерти повышается на восемь процентов.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Монако» временно отстранил Анри от работы с первой командой
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри временно отстранен от работы с командой. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Суд оправдал всех фигурантов «макового дела»
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела о контрабанде пищевого мака, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:00
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Единоборства
Фёдор Емельяненко может завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В администрации Нефтеюганска проходят обыски
Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подтвердил в четверг ТАСС источник в силовых структурах округа.
Обновлено в 00:24
Авто
Могут самовозгораться: в Kia и Hyundai нашли опасный изъян
Специалисты американского института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) определили, какие именно модели автомобилей южно-корейского автопрома имеют наибольший риск возгорания.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Polestar показала новую информационно-развлекательную систему
В компании сообщили, что вторая модель марки, а это фастбек с индексом 2, получит новую информационно-развлекательную систему, созданную на базе операционно-развлекательной системы Android.
Обновлено в 07:53
Космос
Ученые назвали причину появления жизни на Земле
Обновлено в 04:22
Политика
Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Историческом музее пропала древняя икона
Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:27
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Двое детей погибли в ДТП в Татарстане
Обновлено в 13:30
Религия
Патриарх Кирилл считает, что аборты противоречат миссии врачей
Практика проведения абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России.
Обновлено в 09:40