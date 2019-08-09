Экономика
Акции UC Rusal подешевели на 10%РБК 00:52
Акции компании UC Rusal на фоне неблагоприятной отчетности упали на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи в Гонконге. Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
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с чего всё началось
На Гонконгской фондовой бирже на 8,75% снизились акции "Русала" Снижение стоимости бумаг компании произошло после публикации отчетности "Русала" за первые шесть месяцев 2019 года.DP.RU00:54
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:27, Вашингтон
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